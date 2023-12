Star Academy du 4 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 4 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche au château.





Après le prime, les élèves rentrent au château et découvrent qu’il est illuminé pour Noël en appuyant sur un buzzer ! A l’intérieur, sapin et calendrier de l’avent ont été installés ! Tout le monde se réjouit mais Margot ne va pas bien… Elle s’en veut après le départ de Victorien. Pierre et Julien la réconfortent. Margot pensait que Victorien serait sauvé par le public, elle s’attendait pas à devoir faire ce choix…







Clara déménage son lit, elle dit que Lénie est une tornade la nuit. Tout le monde va se coucher !

Matthieu Gonet et Cécile arrivent pour le débrief. Cécile salue la progression globale, les profs ont trouvé le prime très beau. Matthieu les félicite pour ce prime et leur belle promo.



Ça commence avec Lénie et Héléna sur « Fireworks ». Lénie se cache les yeux… Cécile note des dérapages sur les graves et explique que ce n’était pas assuré vocalement par rapport à d’habitude. Elle salue leur connexion et remarque la progression d’Héléna. Lénie pleure, Matthieu pense qu’elle peut mieux faire mais il note la difficulté.

On poursuit avec Clara et Chimène Badi, Clara est émue et Cécile a trouvé que c’était magnifique. Sur la prestation de Candice, Cécile a trouvé ça joli et Matthieu avoue qu’il adore son timbre de voix.

Pour Djébril, Cécile note sa progression et le félicite. Matthieu explique qu’il l’a trouvé habité et qu’il l’adore. Djébril remercie Matthieu d’être venu lui parler sur le prime juste avant sa prestation.

Sur le duo entre Julien et Axel sur « Le temps des cathédrales », Julien n’est pas content de lui. Cécile a aimé leur interprétation mais demande à Julien ce qui s’est passé avec sa voix… Il est en colère contre lui-même. De son côté, Axel est super fier de lui mais ne sait pas comment faire mieux niveau émotion. Cécile compte travailler avec lui pour qu’il sorte de sa zone de confort.

Pour le tableau de Margot, Matthieu l’a trouvé dedans dès les premières notes et Cécile a trouvé que tout était là.

Matthieu s’en va et Michaël arrive pour l’annonce des évaluations. Il annonce une semaine sur le thème des comédies musicales avec deux évaluations : lundi en équipes de trois avec un trio immunisé, et les six autres élèves auront une évaluation solo mardi. Les trois coups de coeur du prime forment leurs équipes : Pierre choisit Julien et Candice, Carla choisit Alex et Margot, Héléna choisit Lénie et Djébril. Ils vont ensuite choisir leurs chansons.

Clara, Pierre et Héléna se rendent en salle de chant pour choisir les chansons. Pierre choisit « Petite soeur » de Ben l’Oncle Soul, Clara « J’me voyais déjà », et Héléna « Il avait les mots ». Ils vont annoncer leurs choix aux autres.

Surprise pour les élèves : Nikos arrive par la porte du calendrier de l’avent ! Il offre une soirée grecque aux élèves. Il leur partage ses expériences avec bienveillance.

Après le départ de Nikos, les élèves répètent les évaluations avant d’aller se coucher.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.v