C à vous du 4 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 4 décembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Attaque terroriste à Paris, dette française, inflation, chômage… Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mohand Souiki, chef du restaurant “La Maison Dorée” à Saint-Étienne (Loire)



🔵 🎵 Dans le live : Angelique Kidjo et Yo-Yo Ma interprètent le titre “Blewu” en live sur la scène de #CàVous 🎵

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Laetitia Casta pour la pièce de théâtre “Une journée particulière” qu’elle jouera du 2 au 31 décembre au Théâtre de l’Atelier à Paris; et Patrice Leconte pour son livre “150 répliques cultes du cinéma” sorti le 7 novembre dernier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 4 décembre 2023 à 19h sur France 5.