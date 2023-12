Star Academy : qui a été éliminé lors du 5ème prime ? (résumé + replay du 2 décembre 2023)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 5 du samedi 2 décembre 2023 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 10 élèves encore en compétition ouvrent le bal avec l’hymne de la saison « Au bout de mes rêves », avec l’orchestre symphonique qui les accompagnera tout au long de cette soirée.





Magnéto sur la semaine des académiciens au château







Publicité





Place au duo entre Slimane et Julien sur « Viens on s’aime ». Cécile félicite Julien, elle l’a trouvé à la hauteur !

C’est l’heure du top 3 : Clara est 3ème avec 15,7; Héléna est 2ème avec 16,3; et Pierre est 1er avec 17.



Publicité





La classement de la semaine

1. Pierre 17

2. Héléna 16,3

3. Clara 15,7

4. Margot 15,2

5. Julien 15

6. Lénie 14,3

7. Axel 13

8. Djébril 12,8

9. Candice 12,4

10. Victorien 11

Héléna et Lénie reprennent « Firework » de Katy Perry. Adeline avoue que c’était compliqué et elle annonce qu’ils vont bosser l’anglais… Elle a quand même trouvé que c’était très beau.

Place à Clara avec Chimène Badi sur « Entre nous ». Michaël salue le fait qu’elle ait la bonne intention au bon moment. Slimane et Chimène félicitent Clara.

Nikos improvise un petit duo entre Slimane et Margot sur « Des milliers de je t’aime ». La jeune femme est surprise mais ne se démonte pas et c’est un très joli moment !

Mika est là pour un medley de trois de ses tubes avec Pierre, Axel et Lénie. Mika les félicite ! Nikos retient ensuite Lénie à ses côtés pour une petite surprise : son grand-père la rejoint sur scène ! Ils improvisent un duo sur « La Boheme ».

Candice est la première nommée à chanter ce soir. Elle reprend « J’envoie valser » de Zazie. Il y a un petit raté sur la fin. Candice reçoit une ovation du public en plateau !

Matthieu Gonet prend la parole et salue les progrès de cette promo de la Star Academy. Il félicite Candice pour sa prestation et Nikos annonce que Matthieu sera avec Cécile pour le débrief dimanche au château.

Place ensuite à une collégiale des élèves sur « I’m still standing » d’Elton John. Slimane, Mika et Chimène Badi les rejoignent à la fin ! Michaël remercie les artistes pour leur gentillesse et leur générosité.

Julien et Axel chantent « Le temps des cathédrâle » de Notre Dame de Paris. Adeline reproche à Julien de lever la tête sur les aigües mais elle affirme qu’ils ont assuré. Cécile est très fière d’eux.

Place au tableau de Margot, un gros défi sur « Bloody Mary » de Lady Gaga. Pierre parle d’un perfect et Malika la félicite, elle a relevé le défi. Adeline la félicite aussi et fait remarquer la difficulté.

Victorien interprète un titre de Ben Mazué « 10 ans de nous ». Pierre reprend ensuite « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Michaël trouve qu’il manquait quelque chose, le public le hue ! Mais Adeline a fondu en larmes, elle l’a trouvé sincère et ça lui a mis une claque. Cécile a trouvé que c’était extraordinaire.

La mère d’Héléna, Brigitte, est venue lui faire une surprise ! Héléna rejoint ensuite Charlotte Cardin sur scène pour un duo sur « Anyone who loves me ».

C’est ensuite au tour de Djébril sur « Another love » de Tom Odell.

Lénie partage un duo avec Nej sur « Paro ». Juste après, Clara a préparé une petite surprise pour les nominés : elle chante « On va s’aimer » de Gilbert Montagné.

Victorien éliminé de la Star Academy 2023

23h50 : c’est l’heure du verdict. C’est Candice qui est sauvée par le public ! Les académiciens votent pour départager Djébril et Victorien : Clara vote Djébril, Julien vote Victorien, Lénie vote Djébril, Margot vote Djébril, et Axel vote Djébril. Djébril est donc sauvé, Victorien est éliminé !

Star Academy 2023, le replay du prime 5 du 2 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.