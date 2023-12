Star Academy évaluations du 5 décembre : Clara fait fort, Pierre se rate, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 5 décembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu la seconde partie des évaluations de la semaine 5 la Star Academy 2023. En cette semaine spéciale comédies musicales, Héléna, Lénie et Djébril ont remporté l’immunité hier et n’ont donc pas d’évaluations ce matin !





Les évaluations débutent avec Candice, qui interprète « Vivre » de la comédie musicale Notre Dame de Paris. Michaël a un grand sourire et après sa prestation, elle demande à Candice si elle connaissait déjà la chanson avant, elle lui répond qu’elle l’avait déjà entendue mais elle ne la connaissait pas plus que ça. C’est plutôt sympa mais sûrement pas au niveau en semaine 5.







Publicité





C’est Clara qui passe ensuite, elle a choisi la chanson « Welcome to burlesque » de Cher. Ça semble très réussi, Michaël et Pierre ont l’air conquis ! De retour au château, les élèves l’applaudissent !

Pierre enchaine, il a choisi « L’Assasymphonie » de Mozart l’Opera Rock. Malika a un large sourire, Michaël lui demande s’il connaissait la chanson, Pierre lui explique que non. Il l’avait juste entendu à la radio quand il était petit. Pierre rentre énervé contre lui, il a fait des erreurs dans les paroles.



Publicité





Axel enchaine, il a choisi « She used to be mine » de Waitress. Il regarde une photo au début… Pierre est émue. Axel est clairement dans la démonstration vocale. De retour au château, Axel est mitigé mais il pense avoir bien mieux réussi que la semaine dernière.

On continue avec Margot, qui reprend « Ziggy » de Starmania. C’est assez joli mais il y a quelques faussetés. Michaël lui demande si elle connaissait la chanson, elle explique que oui.

On termine avec Julien, qui a choisi « Hopelessly devoted to you » de Grease. C’est clairement réussi, Cécile est émue.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Clara a clairement fait la meilleure évaluation aujourd’hui.Pas de gros raté sur ces évaluations. Juste Pierre qui a fait des erreurs dans les paroles et Candice clairement en dessous.

Quels seront les nominés de la semaine ? Réponse mercredi soir en fin de quotidienne !

A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : les artistes invités du 6ème prime du 9 décembre dévoilés !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.