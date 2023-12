Star Academy : Héléna et Lénie immunisées, les autres nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 nominations semaine 6, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la sixième semaine de la Star Academy. A quelques jours du prime spécial tournée, ils sont six élèves nominés soumis aux votes du public !





Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Ils ont choisi d’immuniser Héléna !







Les élèves ont ensuite voté pour immuniser un second élève. Ils ont choisi Lénie ! Les six autres académiciens – Axel, Candice, Clara, Djébril, Julien et Pierre – sont donc nominés cette semaine et ont leur destin entre les mains du public.

Les téléspectateurs votent dès maintenant pour désigner les élèves qui resteront au château et seront qualifiés pour la tournée. Celui ou celle qui aura le moins de votes du public sera éliminé vendredi soir à l’issue du prime, les élèves ne voteront pas cette semaine !



Sondage Star Academy nominations semaine 6, qui doit rester ?

Qui doit rester au château et participer à la tournée ? Axel Candice Clara Djébril Julien Pierre Résultats Vote

