Un si grand soleil du 13 décembre : Pierre flippe... (résumé et vidéo épisode 1295 en avance)

Un si grand soleil du 13 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1295 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 13 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Alex explique à Becker que Lebrun a avoué mais il veut porter plainte contre Pierre pour incitation au suicide. La fille de Mélanie était avec Pierre, elle est morte il y a 5 ans. Becker demande s’il a des éléments concrets, Alex demande à enquêter et Becker accepte mais sans rien dire à Yann.

Flore confie à Alain qu’elle a prévu d’aller démarcher les galeries d’art de Montpellier. Elle est désolée d’avoir refusé la proposition d’Elisabeth. Alain lui dit de ne pas s’inquiéter.



Yann est de retour au commissariat, Becker le briefe et lui dit qu’il est content qu’il soit là. Pendant ce temps là, Alex va voir Pierre à l’hôpital pour en savoir plus sur la mort de son ex. Il dit que les derniers mois étaient compliqués mais il ne s’attendait pas à son suicide. Il l’informe qu’Henri Lebrun va porter plainte contre lui, il pense qu’il est responsable de son suicide. Pierre est choqué et énervé, il dit qu’il l’avait déjà insulté à l’enterrement. Il semble bouleversé et dit qu’il aimait Mélanie, tout ce qui est arrivé après c’était à cause de sa mort. Il explique à Alex que Mélanie et son père étaient fâchés depuis des années. Alex lui demande des contacts qui pourraient confirmer.

Au lycée, Eve donne cours sur Rimbaud. Tiago semble calé sur le sujet, Eve le félicite pour sa réponse plus complète que celle de Tom.

Pierre appelle Florent au sujet de l’appel d’Alex, il dit que Lebrun est fou et s’inquiète de retourner en prison. Il dit que c’est lui qui va se foutre en l’air, Florent lui dit de se calmer et pense qu’il y a de grandes chances que la plainte ne soit pas recevable. Laurine a tout écouté…

Achille parle de poésie avec Nora et Tiago. Tom trouve que la poésie c’est chiant. Tiago le prend à la rigolade et leur annonce qu’il aime les mecs. Il fait son coming-out.

A la galerie, Alix est avec Ulysse. Il doute encore de son travail alors que Flore arrive. Alix lui demande son avis, Flore dit que ça ne l’intéresse pas forcément mais ça doit bien se vendre. Elle trouve ça attendu et conformiste. Flore se présente, elle est plasticienne. Elle dit devant Ulysse que ses toiles ne lui parlent pas. Flore montre ensuite ses oeuvres à Alix, qui pense que ça ne colle pas avec sa galerie. Mais Ulysse adore !

Bertier a préparé le contrat pour la protégée d’Elisabeth mais elle lui dit qu’elle ne lui avait pas demandé. Elle dit avoir changé d’avis et lui demande de ne plus prendre d’initiatives. Il doit rappeler l’agence d’intérim.

Alex appelle Lebrun, sa plainte est considérée comme irrecevable par le procureur. Lebrun pense qu’il n’a pas cherché sérieusement mais Alex lui assure qu’il a fait son travail. Il dit qu’il laisse un double meurtrier en liberté, il n’aurait jamais du sortir. Alex dit ne rien pouvoir faire de plus. Florent prévient Pierre, il lui dit qu’il peut dormir tranquille. Emma le retrouve avec une glace, il retrouve le sourire et il lui dit qu’il est bien avec elle.

Flore retrouve Tiago, qui lui parle de son coming-out. Elle s’inquiète mais Tiago dit que ça va bien se passer. Elisabeth et Alain ont tout entendu. Le soir, ils interrogent Flore. Elle leur révèle qu’en 6ème il a été harcelé parce qu’il était gay. Flore pleure, Elisabeth lui assure qu’elle agira s’il se passe quoique se soit.

Lebrun parle à une journaliste, il veut que Pierre paie pour ce qu’il a fait à Mélanie. Elle promet d’écrire un article dont tout le monde va parler !

