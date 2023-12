Star Academy : la promo 2022 boycottée ? Stan sort du silence !

Publicité





Alors que le prochain prime de la Star Academy aura lieu demain, d’anciens élèves emblématiques des autres promos seront présents aux côtés des académiciens. Mais aucun élève de la promo 2022 ne sera présent ! Depuis le début de la saison 2023, seuls Anisha, Louis et Enola ont été invités sur le premier prime, Louis et Enola ont ensuite fait un bref retour au château il y a quelques semaines.





Dans une interview pour Télé 7 Jours, Stan, ancien élève de la Star Academy 2022, a confié que toute sa promo devait venir sur un prime mais la production a finalement annulé sans leur donner de raison !







« Pour être transparent, on devait y aller tous ensemble, en groupe. On était tous conviés à venir lors d’un prime, mais finalement, on nous a dit il y a quelques jours que ça ne se fera pas. » a déclaré Stan Rittner.

« Le pourquoi du comment de cette annulation, nous ne l’avons pas… On a tous été un peu déçus, on s’était dit qu’on allait partager un super moment avec les nouveaux. Donc je ne pense pas pouvoir y retourner, c’est compliqué pour un artiste indépendant de faire ce genre d’émissions. Mais ce serait avec grand plaisir ! »



Stan a également confié ne plus être en contact avec Chris, avec qui il était très proche au château l’an dernier : « la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Ça n’enlève rien aux souvenirs et aux moments passés, mais c’est vrai qu’on ne se donne plus autant de nouvelles. Chacun fait son truc de son côté. Mais c’est comme ça, c’est la vie. Quand je recroise Chris et les autres, je suis toujours autant content de les revoir. »

Notez que Stan a sorti cette semaine son nouveau single, « A l’italienne ».

VIDÉO le nouveau single de Stan