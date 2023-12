Astrid et Raphaëlle du 22 décembre : le final ce soir sur France 2

Publicité





Astrid et Raphaëlle du 22 décembre 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 termine la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, le dernier épisode inédit de la saison suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 22 décembre : vos épisodes ce soir

Saison 4 épisode 8 « Coupable » (inédit) : Raphaëlle est retrouvée, amnésique, au volant d’une voiture accidentée, le corps d’un homme tué par balle à ses côtés. Coupable ou innocente ? Il va falloir tout le talent d’Astrid et Nicolas pour l’aider à démêler le fil tortueux des événements…

Saison 3 épisode 6 « Sang d’or » (rediffusion) : Jonathan, photographe à la mode, est retrouvé mort avec un pieu dans le cœur dans son studio. Selon Fournier, le médecin légiste, la victime n’a plus une seule goutte de sang dans le corps. Pour Astrid et Raphaëlle, le meurtre pourrait être lié à Vori v Zakone, la puissante confrérie criminelle d’Europe de l’Est. Les soupçons se portent rapidement sur Zakhar Voronov, un garagiste d’origine géorgienne qui a renversé Jonathan en scooter. Parallèlement, Raphaëlle et Astrid apprennent que la victime était de groupe sanguin RH-Null, un sang extrêmement rare.



Rappel de la présentation de la saison 4

Tandis qu’elles doivent résoudre une nouvelle salve d’énigmes mystérieuses qui les feront passer du vol sanglant d’un diamant à une machiavélique partie d’échecs, d’un meurtre en plein vol dans la cabine d’un avion à une victime mourant pour la seconde fois, Astrid et Raphaëlle vont voir leurs vies personnelles sérieusement mises sens dessus dessous durant cette nouvelle saison !

Astrid voit ainsi surgir dans sa vie Niels, 7 ans, demi-frère très envahissant dont elle vient d’apprendre l’existence. Comment va-t-elle gérer ce petit garçon alors qu’elle essaie de construire un couple avec Tetsuo ?

De son côté, Raphaëlle croyait enfin conclure avec Nicolas, mais un quiproquo va venir soudain rebattre les cartes… et permettre à Nora, leur nouvelle collègue, de s’immiscer dans leur imbroglio sentimental.

Le casting

Avec : Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah) Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo)

Et notamment en guests : Tom Villa, Philippe Chevallier, Stomy Bugsy, Xavier Gallais, Jean-Baptiste Guegan, Hélène Médigue, Damien Jouillerot, David Strajmayster, Franck Semonin, Théo Curin, Marie-Ange Casta, Lola Marois, Catherine Marchal

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV