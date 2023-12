Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 5

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 5 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Victorien les académiciens ne sont plus que 9 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et en début de soirée, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est déjà venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des cinquièmes évaluations, qui cette fois auront lieu lundi et mardi !











Publicité





Star Academy, des évaluations en deux temps

Cette semaine et alors que le prochain prime sera placé sous le signe des comédies musicales, c’est des évaluations inédites qui attendent les élèves !

En effet, les évaluations vont avoir lieu en deux temps :

– des évaluations en trios lundi entre 12h et 13h. Il s’agira de revisiter une chanson façon comédie musicale et le meilleur trio sera immunisé pour les évaluations de mardi. Ils doivent raconter une histoire et peuvent intégrer de la danse. Les trois coups de coeur du dernier prime – Pierre, Carla et Héléna – ont formé les équipes.

Les trios sont : Pierre, Julien et Candice; Carla, Axel et Margot; Héléna, Lénie et Djébril. Chaque chef d’équipe choisira une chanson parmi 4 proposées dimanche soir et les trois trios n’ont pas le droit de choisir la même ! Ils auront également une impro de théâtre de 2 minutes.



Publicité





– mardi matin, les 6 élèves restants passeront des évaluations classiques. Chaque académicien chantera une chanson de comédie musicale. La moitié de ces élèves seront nominés mercredi soir !

Rendez-vous lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.