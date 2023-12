Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 6

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 6 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Margot, les académiciens ne sont plus que 8 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et en fin d’après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est déjà venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des sixièmes évaluations, qui auront lieu lundi matin.











Star Academy, 2 immunisés et 6 nominés cette semaine

Cette semaine et alors que le prochain prime sera le prime spécial tournée et qu’il aura lieu exceptionnellement vendredi soir, les évaluations auront lieu lundi matin.

Pour ces évaluations, chaque élève choisit sa chanson. Il doit s’agir d’une chanson qui pourrait être chantée sur la tournée ! Et à l’issue de ces évaluations, les nominations ne seront pas du tout comme d’habitude.

Les profs vont immuniser le meilleur élèves de ces évaluations et les élèves eux-mêmes pour immuniser un second élève. Il y aura donc deux élèves immunisés et les 6 autres seront nominés cette semaine ! Le public voter parmi les 6 nommés et l’élève éliminé vendredi soir ne fera pas la tournée de la Star Academy 2023. Les 7 autres seront sur la tournée.



Rendez-vous lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.