Star Academy : Lénie et Axel en tête, Candice et Djébril en danger (résumé + replay prime du 23 décembre 2023)

Star Academy, résumé du prime 8 du samedi 23 décembre 2023 – C’est parti pour le huitième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 7 élèves encore en compétition ouvrent le bal sur « All I Want For Christmas » à la place de l’hymne. Oscar Sisto est à leurs côtés au début, puis Kamel Ouali arrive et danse ! Ils sont rejoint à la fin par Armande Altaï, Christophe Pinna, et Alexia Laroche-Joubert.





Magnéto sur le cadeau de Noël de Michaël Goldman : pas de nominations cette semaine.







Le directeur annonce un enjeu particulier ce soir : les élèves vont être notés et les notes vont compter pour moitié avec les évaluations de mardi prochain ! Il y aura donc un impact pour les prochaines nominations.

Magnéto sur la surprise pour Héléna



Héléna chante « Il y a trop de gens qui t’aime », Hélène Ségara la rejoint par surprise. Hélène tombe dans les marches, Lénie vient la chercher. Hélène explique après qu’elle est malvoyante, d’où sa chute. Elle félicite Héléna et propose ensuite à Lénie et Pierre de chanter un petit bout avec eux.

Place au top 3 : Pierre est 3ème avec 16, Julien est 2ème avec 16,5, et Lénie est première avec 17,25. Surprise, Lénie remporte 5min de téléphone en plus et un oreiller pour faire une grasse mat en séchant un cours.

Les élèves nous offrent ensuite un medley des meilleurs hymnes de la Star Ac. Ils sont rejoints par Mario, Emma, Aurélie, Houcine, Michal, Lucie, et Karima.

Serge Lama est là ce soir. Axel et Lénie chantent avec Emma Daumas sous les yeux de Serge Lama. Tout le monde est très ému en plateau. Serge remercie la Star Ac de l’avoir invité chaque année. Les profs mettent des notes aux élèves.

Magnéto sur le retour des anciens profs

Medley chansons de Noël, les élèves ont tous un pull de Noël

Cadeau de Noël pour Candice : elle reçoit un message vidéo de Ben l’Oncle Soul.

Julien interprète un duo virtuel avec Johnny et Yvan Cassar au piano. Adeline est en larmes ! Armande le félicite et lui fait une petite remarque technique.

Cadeau ensuite pour Axel, son père est là.

Houcine interprète « Lettre à France » avec Héléna. Adeline salue le travail d’Héléna, elle a trouvé que c’était sublime.

Magnéto sur Lénie, qui fait ensuite un tableau avec Aurélie Konaté sur « What about us » de Pink. Kamel les félicite et dit que Lénie a un talent extraordinaire.

Magnéto Star Ac Mix

Djébril et Candice chantent « Petit papa Noël » avec Mario.

Surprise pour les élèves : Clara et Marie-Maud sont là ! Ils sont ravis de se retrouver.

Michal reprend « Ainsi soit je » avec Pierre. Armande l’a trouvé super.

Héléna reçoit ensuite un cadeau… des chaussons de Noël ! Et Kamel a préparé une surprise pour Malika : les élèves font tous ensemble la choré des évaluations !

Axel chante « Et maintenant » avec Lucie. Ils sont très émus. Nikos en profite pour parler de Grégory Lemarchal et l’association portée par ses parents.

Candice et Julien reprennent « Paroles, paroles ». Armande avoue que Candice n’était pas très juste même si elle l’aime beaucoup.

Julien reçoit un cadeau : un message de son ancienne prof de chant.

Les notes du prime

Il est l’heure des résultats des notes de ce prime :

1- Lénie 16,6

2- Axel 16,1

3- Pierre 16

4- Julien 15,4

5- Héléna 14,9 (le public hue en plateau)

6- Candice 14,4

7- Djébril 14,3

La soirée s’achève avec « Noël ensemble ». Les anciens profs les rejoignent sur scène.

Star Academy 2023, le replay du prime 8 du 23 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.