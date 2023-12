Ici tout commence spoiler : Salomé sous le choc, Anaïs lui dit que... (vidéo épisode du 26 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Salomé et Anaïs, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, la semaine prochaine, leur amitié va se briser et la guerre va être déclarée !…

Et pour cause, Anaïs a appris que c’est Salomé qui a fait en sorte que Théo ne revienne pas pour Noël !











Anaïs en veut à Salomé, qui vient la voir en cuisine… Et on peut dire que Salomé ne s’attendait pas aux mots très blessants prononcés par Anaïs. Celle-ci lui reproche d’être égoïste et de s’être imposée à Double A alors qu’elle le gérait très bien toute seule !

Antoine doit intervenir pour mettre fin à leur clash…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 825 du 26 décembre 2023, Anaïs et Salomé le clash

