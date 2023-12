Star Academy, Margot se confie : « j’avais refusé la Star Ac 2022 » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Deux jours après son élimination de la Star Academy 2023, Margot était l’invitée de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce lundi soir.





L’occasion de se confier sur son mois passé au château et sur son retour dans la vraie vie.







« C’est bizarre, c’est donc ça la vraie vie ! » a confié Margot face à Yann Barthès, expliquant que ce qu’elle a retrouvé avec plaisir en sortant c’est « le fast-food » et sa mère.

Concernant les autres élèves déjà sortis, ils ne se sont pas appelé pour l’instant mais ils se sont « envoyés des messages tout de suite après ».



Yann Barthès a révélé que Margot avait déjà été approchée il y a un an pour faire la Star Academy 2022 : « Je pense que ce n’était pas le bon moment » a-t-elle confié, expliquant qu’elle avait refusé : « j’étais en pleine préparation de ma saison, je ne l’ai pas senti. Après ils sont revenus et je me suis dit ‘allez Margot ça fait deux fois, postule et tu verras bien’« .

« Je sentais que j’allais partir. C’est bizarre mais des fois on a des pressentiments et moi je suis assez connectée à tout ça (…) C’est aussi pour ça que je l’ai assez bien vécu »

Qui mérite de gagner la Star Academy 2023 selon elle ? « Clara pour son évolution, qui est vraiment belle. (…) Axel aussi, ou Pierre »

