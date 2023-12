Star Academy : Margot sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Margot qui a été éliminée de la Star Academy 2023 hier soir à l’issue de la cinquième semaine d’aventure. Après plus d’un mois passé un château, Margot est sortie du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Ça y est c’est ma première vidéo depuis que je suis sortie de la Star Academy. Ca me fait bizarre de retrouver mon téléphone et de vous parler là comme ça » a écrit Margot dans une vidéo publiée en story.







Publicité





« Je vais pas épiloguer trop longtemps même si j’ai plein de trucs à vous dire et j’ai trop envie d’échanger avec vous. Simplement voilà je suis entrain de digérer tout ce qui vient de se passer, je reprends contact avec ma famille, mes amis et c’est normal aussi après une aventure aussi folle que ce que je viens de vivre. » a-t-elle poursuivi.

« Je vais prendre du temps parce que j’ai besoin d’être un peu tranquille et de me protéger aussi. Mais sachez que j’ai quand même commencé à lire quelques commentaires bien sympathiques et je voulais juste vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné, tout votre soutien, pour tout ce que je vois, que je lis, ça me fait extrêmement plaisir. Tout va bien pour moi, je suis très heureuse de tout ce que j’ai vécu.Je pars sans aucun regrets. Je suis fière, la suite est à construire il va se passer des choses dans les jours à suivre et je vais travailler dur pour que tout ça continue »



Publicité





Et pour débuter sa première semaine en dehors du château, Margot sera invitée de Yann Barthès dans Quotidien lundi soir sur TMC.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : les artistes invités du prime spécial tournée du 15 décembre dévoilés !