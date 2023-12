Star Academy : qui a été éliminé lors du 7ème prime ? (résumé + replay du 15 décembre 2023)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 7 du vendredi 15 décembre 2023 – C’est parti pour le septième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 8 élèves encore en compétition ouvrent comme toujours le bal avec l’hymne de la saison « Au bout de mes rêves ». Ils sont rejoints par Matt Pokora, Christophe Willem et Santa sur « A nos actes manqués » !





Nikos Aliagas garde Lénie avec lui, elle ne va pas rester pour ce prime puisque Christophe Maé l’attend à l’Accord Arena, c’est là-bas qu’ils vont chanter en duo.







Magnéto sur la tournée et les battles des nommés ce soir

Nikos salue ensuite les professeurs, et les répétitrices. Michaël Goldman rappelle que l’enjeu est énorme ce soir et que le choix du public va être compliqué.



Clara et Axel ouvrent le bal avec Matt Pokora sur un medley de ses tubes. Un grand moment ! Malika est ravie et très fière d’eux.

Magnéto sur Pierre, que l’on retrouve ensuite sur « I Don’t Want to Miss a Thing » d’Aerosmith. Michaël trouve que le défi est relevé.

Magnéto sur Héléna, qui chante en duo avec Santa sur « Popcorn Salé ». Santa félicite Héléna, Adeline se dit profondément émue, c’était sublime. Cécile se dit comblée, elle salue le parcours incroyable d’Héléna.

Place à Candice sur « Donne moi le temps » de Jenifer. Nikos salue le fait que la jeune femme a une angine, elle explique avoir fait de son mieux malgré sa voix enrouée.

Magnéto sur la visite des élèves à l’Elysée

On retrouve Djébril et Julien aux côtés de Christophe Willem sur un medley de ses tubes. Christophe félicite Djébril et Julien, il trouve qu’ils ont assuré. Adeline a trouvé ça génial et salue la nouvelle facette dans la voix de Julien.

On continue avec Clara sur « Allways remember this way » de Lady Gaga.

Magnéto Star Ac Mix

On continue avec Pierre et Candice aux côtés de Juliette Armanet. Adeline a adoré et Juliette a eu la sensation d’un vrai partage. Juliette félicite Candice pour avoir chanté malgré le fait qu’elle soit malade et elle remercie Pierre qui donne beaucoup.

Magnéto sur Lénie, que l’on retrouve ensuite à Bercy où elle va chanter en duo avec Christophe Maé. Michaël se dit bouleversé par Lénie, il trouve qu’elle est faite pour ça. Cécile est fière d’elle.

Place à Axel sur « Don’t stop me now » de Queen. Il fait le show et les profs sont ravis qu’il se lâche enfin !

On enchaine avec Djébril sur « Comportement » d’Aya Nakamura.

Julien reprend ensuite « Longtemps » d’Amir.

Lénie fait son retour en plateau ! Les votes sont ensuite clos et les élèves chantent tous ensemble avec Los Frequencies.

Clara éliminée de la Star Academy 2023

23h53 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce les noms des élèves sauvés par le public : Julien, Candice, Pierre, et Djébril. Il ne reste plus qu’Axel et Clara, les élèves sont choqués. Et c’est finalement, Axel qui est sauvé. Clara est éliminée !

Star Academy 2023, le replay du prime 7 du 15 décembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.