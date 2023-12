Star Academy : thème et programme des évaluations de la semaine 8

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 8 – Deux jours après le prime spécial nostalgie, les académiciens sont toujours à 7 au château ce lundi dans la Star Academy.

Et alors que cet après-midi ils ont reçu leurs proches pour Noël, le thème des évaluations de mardi est enfin connu !











Star Academy, des chansons d’évaluations sélectionnées par leurs proches

Cette semaine et alors que le prochain prime sera spécial boum du 31, les élèves vont passer leurs évaluations mardi sur des chansons qui ont été choisies par leurs proches !

On vous dévoile les titres de chaque élèves pour ces évaluations :

– Axel « Someone like you » d’Adele

– Heléna « All I want » de Kodaline

– Julien « You raise me up » de Josh Groban

– Pierre « Thinking out loud » d’Ed Sheeran

– Lénie « I don’t wanna be you anymore » de Billie Eilish

– Djébril « Tout Gâcher » par Chilla

– Candice « Le genre féminin » de Elodie Frégé (comédie musicale Le Soldat Rose)

Rappelons que ces évaluations compteront pour moitié pour les nominations, à 50/50 avec les notes du prime de samedi soir. Pour rappel, voici le classement et notes à l’issue du prime :

1- Lénie 16,6

2- Axel 16,1

3- Pierre 16

4- Julien 15,4

5- Héléna 14,9 (le public hue en plateau)

6- Candice 14,4

7- Djébril 14,3



Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.