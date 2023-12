Star Academy, Victorien se confie : « je suis un peu déçu » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Trois jours après son élimination de la Star Academy 2023, Victorien était invité de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce lundi soir.





L’occasion de se confier sur son mois passé au château et sur son retour dans la vraie vie.







« On est dans une bulle là-bas, le retour dans le vrai monde réel ça se passe bien. On est très encadrés, il y a plein de gens super qui nous entourent » a confié Victorien face à Yann Barthès. « Je suis content de retrouver le monde mais forcément il y a une part de moi qui est un peu déçu d’avoir quitté l’aventure parce que c’est une expérience géniale »

Sur le casting de la Star Ac, il a révélé avoir été approché sur TikTok : « J’ai commencé la guitare à mes 16 ans, j’ai commencé à chanter pendant le confinement donc c’est très récent pour moi. Et j’ai commencé à poster un peu sur TikTok à ce moment là. Et vient ce 11 mai de l’année dernière où je me réveille et je reçois un message qui me dit ‘est-ce que ça t’intéresserait de faire le casting pour la Star Ac ?’. J’étais pas chaud du tout, ça me faisait flipper »



« Je suis très content de l’avoir fait ! (…) La chanson c’est mon seul objectif » a-t-il déclaré quand on lui a demandé s’il allait reprendre son métier d’ostréiculteur.

Qui mérite de gagner la Star Academy 2023 selon lui ? « Si je dois répondre tout de suite, pour moi c’est Pierre. Il a tout pour le faire, il a la voix, le charisme et est humainement incroyable »

