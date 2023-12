Demain nous appartient du 5 décembre : François apprend une grande nouvelle (résumé + vidéo épisode 1571 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 5 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1571 de DNA – Benjamin va-t-il dénoncer son ami John dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Ce soir, le médecin est en plein dilemme…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 5 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1571

A l’hôpital Saint-Claire, Benjamin est perplexe. Il confie à Victoire que John n’est toujours pas venu alors qu’il est la seule chance que Bastien guérisse… Il ne comprend pas. Victoire pense que Benjamin doit prévenir la police de l’appel de John, l’essentiel c’est de penser à Bastien et à tout faire pour qu’il s’en sorte !

Pendant ce temps là, Soizic présente ses excuses à François. Il lui annonce qu’il vient d’apprendre une grande nouvelle : un poste de prof de français s’est libéré à Montréal et il commence le 5 janvier ! Soizic accuse le coup mais lui donne sa bénédiction pour son départ vers une nouvelle vie.

Et en plein doute, Jack fouille dans les affaires de Rayane…

VIDÉO Demain nous appartient du 5 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.