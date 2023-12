« Taratata 100% live » du 1er décembre : artistes et invités de ce soir sur France 2

Publicité





« Taratata 100% live » du vendredi 1er décembre 2023 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de « Taratata 100% live ».

A suivre dès 23h sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.











Publicité





« Taratata 100% live » du 1er décembre 2023

Après l’énorme succès des 30 ans de Taratata, à Paris La Défense Arena, l’émission revient sur son plateau avec, accompagné de sa fidèle guitare, Vianney qui vient présenter son nouvel album baptisé À 2 à 3.

Composé d’une quinzaine de titres, ce nouveau projet musical ne comporte que des chansons en duo ou en trio, avec notamment Ed Sheeran, Mika, Renaud, Charlie Winston, Florent Pagny, Jean-Louis Aubert…

Ce soir, il interprétera avec Zazie Comment on fait, avec MC Solaar Le départ et nous offrira un duo avec Aliocha Schneider, Et si en plus y a personne, une chanson écrite par Alain Souchon et composée par Laurent Voulzy sortie en 2005, véritable hymne à la paix.

Après sa tournée des Zénith qui marque trente ans de présence ininterrompue sur la scène musicale et avant d’enchaîner avec une tournée en 2024, Zazie sort également un nouvel opus, AIR, qui sortira le 17 novembre. Sur la scène de Taratata, la chanteuse va interpréter Gravité, un titre poétique, écrit et cocomposé avec son frère, Phil Baron, qui traite de l’espoir et de la résignation face aux coups durs de la vie ou à l’état de notre monde.

Trois ans après le succès de son dernier album, Grand Corps Malade est revenu avec un nouvel opus, Reflets, disponible depuis le 20 octobre.

Ce soir, il va chanter Retiens les rêves, un single empreint de nostalgie, de douceur et de poésie dans lequel il slame, mais où il s’essaye aussi à la chanson avec le refrain de cette ballade dédiée à ses enfants.



Publicité





Vincent Delerm fait partie d’un collectif d’artistes – Véronique Sanson, Zaho de Sagazan ou encore Eddy de Pretto… – qui rend hommage au génie musical William Sheller en revisitant ses plus beaux titres. Pour l’occasion, en version piano-voix, il va chanter Un homme heureux, l’un de ses plus grands succès, qui lui avait valu une Victoire de la musique pour cette chanson originale en 1992.

Révélée par ses reprises devenues virales sur YouTube et rayonnante lors des 30 ans de Taratata, aux côtés de M et Charlie Winston, Emma Peters a sorti son premier album, Dimanche, en 2022… Elle va chanter Le temps passe, une délicate ballade qui s’inspire d’une amère rupture amoureuse.

Sur le plateau, elle va également interpréter l’énorme succès d’Henri Salvador, Jardin d’hiver, en duo avec Yamê, un jeune rappeur.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.