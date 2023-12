Vendredi tout est permis du 1er décembre 2023 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1 (inédit)

Publicité





Vendredi tout est permis du 1er décembre 2023 : qui sont les invités ce soir ? Ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, retrouvez un nouveau numéro inédit de « Vendredi tout est permis ». On vous propose de découvrir dès maintenant quels invités seront aux côtés d’Arthur aujourd’hui.





A suivre après « La chanson secrète », à 00h35, sur TF1 et en replay sur MYTF1.







Vendredi tout est permis du 1er décembre 2023, les invités

Ce soir, Arthur reçoit Karima Charni, Inès Vandamme, Julien Santini, Booder, Chris Marques et Nick Mukoko.

Au programme, de grands moments de rires, le tout en compagnie d’invités exceptionnels.

Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Le dernier mot, VTEP chef, Lets dance, Photomime, Pita challenge, Achille le magicien et ABC Story.

Séquences cultes en perspective ! Vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !



