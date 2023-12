« The amazing Spider-Man 2 : le destin d’un héros » : le film cet après-midi sur TF1 (29 décembre 2023)

Publicité





Après le premier volet hier, film « The amazing Spider-Man 2 : le destin d’un héros » est en mode rediffusion ce vendredi après-midi sur TF1. Un film réalisé par Marc Webb avec une nouvelle fois Andrew Garfield dans la peau de Peter Parker, alias Spider-Man.





A voir ou revoir dès 15h20 sur TF1, ou via la fonction direct de MYTF1.







« The amazing Spider-Man 2 : le destin d’un héros » : l’histoire

Peter partage désormais son temps entre sa lutte contre la criminalité et Gwen. Toujours hanté par son passé, il est toujours déterminé à faire la lumière sur les secrets liés à ses parents. Electro, un nouvel ennemi puissant, fait son apparition et sème la panique à New York. Une lutte sans merci s’engage entre Spider-Man et lui…

Avec : Andrew Garfield (Spider-Man / Peter Parker), Emma Stone (Gwen Stacy), Jamie Foxx (Electro / Max Dillon), Dane Dehaan (Green Goblin / Harry Osborn)



Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.