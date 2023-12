Les 12 coups de midi du 29 décembre : l’étoile mystérieuse bientôt découverte, Emilien a-t-il déjà trouvé ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 29 décembre 2023, 95ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 95ème victoire ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a toutefois pas brillé aujourd’hui, une nouvelle fois il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 427.985 euros de gains et cadeaux.











Publicité





Les 12 coups de midi du 29 décembre 2023, plus que 16 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il n’y a pas de nouvel indice et seulement 16 cases restantes. Elle sera entièrement dévoilée dans seulement quelques jours ! Emilien a-t-il déjà trouvé qui se cache derrière ? Il semblerait que oui puisqu’aujourd’hui Emilien a fait un signe de la tête en regardant l’étoile et ses indices !

Rappelons que selon nos informations, c’est l’actrice américaine Robin Wright qui est derrière cette étoile !

Explications des indices : l’actrice est née à Dallas au Texas, la boite de chocolats fait référence au film culte « Forrest Gump » dans lequel elle joue aux côtés de Tom Hanks, la bouteille pour le film « Une bouteille à la mer », la canne pour « Le Drôle de Noël de Scrooge », l’arc et les flèches pour son rôle de Générale Antiope dans « Wonder Woman », et enfin le savon en référence au soap opéra « Santa Barbara ».



Publicité





Indices présents : un bâtiment abandonné sur la route 66 aux Etats-Unis, le drapeau du Texas, des bulles, un savon, une canne, un arc et des flèches, une bouteille avec un parchemin, une boite de chocolats

Noms déjà proposés : Julien Doré, Florent Pagny, Matthew McConaughey, Eva Longoria, Jared Leto, Sting

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1