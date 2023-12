TPMP, quand Cyril Hanouna s’attaque à Thierry Moreau : « une espèce de rat géant »

Publicité





Après la diffusion de « Complément d’enquête » consacré à Cyril Hanouna jeudi dernier, l’animateur et son équipe de « Touche pas à mon poste » ne cessent de revenir sur le sujet en débriefant à l’antenne sur C8. Et dans l’émission de lundi soir, Cyril Hanouna a répondu à Thierry Moreau, ancien chroniqueur phare de TPMP.





En cause, le fait que Thierry Moreau soit revenu sur le sujet en tâclant Cyril Hanouna dans C Médiatique le week-end dernier.







« Moi j’ai le souvenir très précis de Cyril arrivant dans la loge des chroniqueurs en disant ‘Ce soir on va dézinguer Arthur’. Après on suit ou on ne suit pas les consignes ! Moi j’étais patron de Télé 7 jours donc j’ai toujours dit que je disais ce que je voulais et je ne l’ai jamais dézingué gratuitement, sauf quand je pensais qu’une émission n’était pas bonne. Mais on peut effectivement suivre ce que nous demande de dire Cyril » a déclaré l’ancien chroniqueur de TPMP.

Des propos pour lequel Cyril Hanouna a annoncé en direct : « On abordera dans l’émission un sujet sur une nouvelle espèce de rat géant« .



Et déjà la semaine dernière, l’animateur de TPMP avait déclaré : « Thierry Moreau il nous met des tacles un peu partout, on fera les comptes au bon moment. Thierry Moreau je vais m’en occuper ! ».

Notez qu’un sondage a été lancé durant l’émission de lundi sur le compte X de TPMP pour demander aux internautes ils étaient choqués par les propos de Thierry Moreau sur TPMP. Une grande majorité ont voté non et le sondage a disparu en moins d’un quart d’heure.