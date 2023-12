« Un nouvel ami pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 5 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un nouvel ami pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 5 décembre 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c'est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Un nouvel ami pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un nouvel ami pour Noël » : l’histoire, le casting

Un professeur fait la connaissance d’une spécialiste en éducation canine après avoir perdu la vue et adopté un chien guide pour aveugles.



Avec : Amber Marshall (Peyton), Ben Mehl (Trevor), Ava Weiss (Annie), Justin Nurse (Chad)

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les fabuleux miracles de Noël ».

« Les fabuleux miracles de Noël » : l’histoire et le casting

Joy et Eric s’apprêtent à entrer dans la vie active. La jeune femme va être infirmière et Eric, journaliste, mais les choix sont difficiles à faire. Afin de prendre le temps de la réflexion, ils s’inscrivent dans un programme caritatif pour l’association Community Cares à Oshkosh, pendant la période des fêtes de Noël. Sur place, les hasards se multiplient et ils tombent amoureux dès le premier regard, mais Joy a un petit ami, Danny, depuis plusieurs années. Lorsqu’elle l’avoue à Eric au bout de deux semaines, celui-ci réagit assez mal. A l’issue du programme, Joy rentre chez elle, mais elle n’arrive pas à se résoudre à l’oublier et elle décide de quitter Danny pour retrouver Eric à Oshkosh. Malheureusement, Eric est victime d’un grave accident…

Avec : Katherine Barrell (Joy Fickett), Alberto Frezza (Eric Fellman), Josh Ssettuba (Adam), Faith Wright (Sadie)