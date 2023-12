Les 12 coups de midi : Emilien bientôt éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi, élimination d’Emilien infos – Emilien sera-t-il bientôt éliminé du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que beaucoup se posent alors que le Maître de Midi est là depuis plus de deux mois.





On peut déjà vous dire que son élimination n’aura pas lieu de si tôt ! En effet, Jean-Luc Reichmann était à Marseille ces dernières semaines pour le tournage de « Léo Mattéi » et le tournage des 12 coups de midi a repris hier, lundi 4 décembre 2023.







Et selon nos infos, c’est bien Emilien qui est toujours Maître de Midi sur les tournages ! Emilien a donc repris après une bonne pause et on imagine qu’il a du revenir en pleine forme !

Son élimination peut arriver n’importe quand sur le tournage mais avec l’avance sur la diffusion, vous verrez Emilien encore plusieurs semaines sur TF1.



En attendant, Emilien trouvera-t-il l’étoile mystérieuse ce mardi midi ? Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur myTF1 pour le découvrir !