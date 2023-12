Un si grand soleil du 12 décembre : les graves accusations de Lebrun (résumé et vidéo épisode 1294 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1294 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 12 décembre 2023.





Pierre est au commissariat, il explique à Pierre que Henri Lebrun était le père de son ex. Il n’a jamais pu l’encadrer… Ils ne se voyaient presque plus. Pierre explique que Mélanie, son ex, s’est suicidée en se jetant d’un pont. Il a ensuite fait une dépression et a sombré dans l’alcool. Alex lui demande s’il comprend pourquoi Lebrun le menace, il assure que non.

Yann fait un footing, Becker l’appelle l’informe qu’ils ont la preuve que ce n’est pas lui qui a menacé Pierre. Yann n’a pas envie de savoir qui c’est, Becker lui demande de reprendre le travail le lendemain. Il accepte.



Flore raccroche, un appart lui ait encore passé sous le nez. Elle explique à Alain et Elisabeth que son dossier fait peur. Elisabeth lui conseille de revoir ses prétentions à la baisse, Flore lui dit qu’elle va trouver. Flore part déposer Tiago pour sa première journée au lycée.

Elisabeth parle à Alain, elle pense qu’avec sa situation elle aura du mal à trouver. Elle lui dit qu’avec un travail normal elle trouverait.. Elisabeth ne veut surtout pas qu’elle reste chez eux, elle va voir ce qu’elle peut faire.

Au lycée, Tiago est dans la classe de Tom et Ulysse. Eve l’accueille.

Yann est chez la psy. Elle trouve que sa réaction est normale avec ce qu’il a vécu. Yann se confie sur Johanna, qui est au top. La psy lui dit que la haine qu’il ressent peut être bénéfique, tout dépend ce qu’il en fait.

Elisabeth est avec Bertier, ils recherchent une standardiste. Elisabeth dit qu’elle a une idée, elle connait une femme idéale pour le poste… Bertier lui demande son cv, elle lui dit qu’elle n’en a pas et s’en va.

Tiago raconte sa vie à Tom, Ulysse et Nora. Nora semble sous le charme et le trouve cool. Tom a l’air jaloux et dit que Tiago se la pète…

Elisabeth annonce à Flore qu’elle lui a trouvé un travail, standardiste chez L Cosmétiques et elle commence lundi prochain ! Flore lui rappelle qu’elle a déjà un travail. Elle l’envoie balader, elle ne veut pas de son « travail de mer** ». Elisabeth lui dit que ça lui permettrait d’élever normalement son fils au lieu de vivre comme « une sorte de sdf » ! Tiago rentre pile à ce moment là…

Johanna retrouve Yann, qui lui dit qu’elle lui manque et qu’il l’aime. Yann finit par avouer à Johanna qu’il a énormément aimé Alexandra et qu’il l’aime encore. Johanna comprend.

Tiago parle à Alain, il est ravi de sa première journée au lycée. Alain sent un froid entre Elisabeth et Flore… Elisabeth se plaint de s’être faite envoyée balader par Flore. Mais Alain ne comprend pas non plus l’idée du poste de standardiste. Il lui demande de se calmer.

Lebrun est au commissariat, il est reçu par Alex. Il lui explique que Pierre a poussé sa fille au suicide !

VIDÉO Un si grand soleil du 12 décembre extrait, Lebrun accuse Pierre

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.