Un si grand soleil spoiler : Akim et Margot se retrouvent mais... (vidéo épisode du 14 décembre)

Un si grand soleil spoiler épisode du 14 décembre 2023 – Akim et Margot vont se retrouver cette semaine dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Plusieurs mois après avoir passé la nuit ensemble alors que Ludo et Noémie étaient encore dans leurs vies, ces deux là vont passer un joli moment ensemble !











Mais alors qu’ils sont tout sourire et qu’Akim propose à Margot de se revoir le lendemain, il reçoit une nouvelle qui va tout changer… Akim a été reçu officier ! Il annonce la grande nouvelle à Margot et lui explique que dans deux mois il est attendu à l’école de police en Seine et Marne pour une durée de 18 mois ! Ça refroidit clairement Margot, qui prétexte ne pas être dispo le lendemain…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1296 du 14 décembre 2023



