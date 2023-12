Un si grand soleil du 4 décembre : tensions entre Elisabeth et Flore (résumé et vidéo épisode 1288 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1288 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode de la série de France 2 href= »https://www.stars-actu.fr/tag/usgs/ » target= »_blank » rel= »noopener »> »Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 4 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann se souvient d’Alexandra, sa femme, qui était enceinte… Ils se promenaient sur le port, elle avait le ventre arrondi et ils parlaient avenir.Yann est sur le port, bouleversé par ses souvenirs… Il rentre et retrouve Johanna, qui le prend dans les bras. Yann pleure.

Elisabeth prend le petit déjeuner avec Alain, qui doit aller travailler. Elle pensait qu’il avait pris quelques jours, elle va au golf et ça semble la déranger que Flore et Tiago restent seuls chez eux. Ils les connaissent à peine ! Alain lui rappelle que c’est sa fille et son petit-fils. Elisabeth a juste peur qu’ils se sentent perdus… Alain s’en va.



Publicité





Emma et Pierre ont passé la nuit ensemble. Pierre la remercie d’être restée, Emma est contente. Pierre lui propose de se revoir ce soir, mais Emma ne peut pas. Elle lui propose demain soir, il accepte avec le sourire. Pierre reçoit un appel d’un notaire, qui peut le voir la semaine prochaine.

Chez Elisabeth, Tiago se lève et elle lui demande ce qu’il prend le matin. Elle lui prépare un thé. Flore dort encore, Tiago lui explique qu’elle peut travailler tard et se lever tard. Elisabeth est surprise, elle lui explique qu’elle doit y aller.

Becker appelle Alain, qui se dit chamboulé avec tout ça. Mais Clément note qu’il ne l’a jamais vu aussi heureux. Alain trouve que sa fille est super, il pense qu’elle va bien s’entendre avec Elisabeth. Il lui dit de passer à la maison pour leur présenter. Pendant ce temps là, Flore et Tiago profitent de la piscine. Ils se moquent qu’Elisabeth et Alain aient une femme de ménage. Mais ils les trouvent très cools. Tiago lui demande combien de temps ils vont rester, Flore ne sait pas et lui dit que ça dépendra de plein de choses.

Yann regarde des documents sur Pierre au commissariat… Alex l’interroge sur une enquête en cours et regarde ce que fait Yann. Il l’interroge sur Pierre, Yann l’envoie balader en hurlant !

A l’hôpital, Pierre est avec Laurine. Il propose de voir un patient avant de l’opérer, Laurine n’apprécie pas ses remarques… A table, Elisabeth et Alain font connaissance avec Flore et l’interroge sur son art. Elisabeth parle à Flore de son amie Alix et sa galerie. Mais elles n’ont pas la même vision de l’art…

Sabine et Johanna prennent un verre, Sabine l’interroge sur Yann. Johanna ne sait pas quoi faire, il se renferme et ne lui parle pas. Sabine pense qu’il a besoin de temps… Pendant ce temps là, Yann écoute en boucle un message vocal d’Alexandra… Il devient fou et faire tout tomber sur son bureau !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : un départ, les résumés jusqu’au 22 décembre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 4 décembre extrait, tensions chez Elisabeth

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v