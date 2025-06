Un Si Grand Soleil du 30 juin : Lucas dit tout, Claudine dérape (résumé épisode 1679 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1679 en avance – Qu’est-ce qu vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 30 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas explique tout à Emma : à l’époque il avait 5 ans, ses parents venaient de se séparer et son père avait une nouvelle copine. Et il a disparu. Il a cru qu’il l’avait abandonné et il l’a détesté pour ça. Mais en grandissant il a eu besoin de comprendre. La dernière fois qu’il a été vu c’était avec Alix le 23 février 2005. Ils sont partis ensemble en voiture et depuis plus rien ! Lucas n’ose pas en parler directement à Alix, de peur qu’elle se braque. Il s’est fait embaucher pour en savoir plus sur elle, sur son père, et découvrir la vérité.

Margot confie à Cécile qu’avec Claudine, c’est compliqué. Cécile l’interroge sur Akim, Margot avoue qu’elle ne sait pas, il ne lui manque pas. Cécile reçoit un appel de Becker, il n’a absolument rien sur Ravello. Cécile doit se rendre à l’évidence : elle va devoir prononcer un non lieu. Au cabinet, Claudine parle à Margot de l’affaire Ravello, qui menace de changer d’avocat. Margot balance à Claudine que le non lieu sera prononcé d’ici vendredi, elle a entendu sa soeur le dire la veille. Claudine est soulagée.



Bertrand appelle Lucas, il dit avoir parlé de lui à un ami qui tient une autre galerie. Il cherche un collaborateur et est prêt à le rencontrer. Lucas décline. Bertrand lui dit qu’elle ne mérite pas une telle loyauté, Alix est sans scrupule. Lucas ne comprend pas ce qu’il lui veut.

Au cabinet, Claudine se montre chaleureuse avec Margot, Florent remarque que ça va mieux… Plus tard, Claudine retrouve Ravello au parloir. Elle lui ment en disant que la juge fait trainer l’affaire. Elle lui demande de l’argent pour qu’un greffier introduise un vice de procédure. Elle veut 60.000 euros en cash ! Il accepte. Plus tard, Claudine récupère l’argent.

Catherine explique à Eliott qu’elle a été très choquée par ce qu’il a fait à son fils et elle lui reproche de lui avoir menti. Eliott est désolé, il a réagi à chaud. Catherine avoue avoir pensé à annulé leur contrat mais elle a décidé de lui laisser une chance à 2 conditions : il doit présenter ses excuses à Boris et consulter un psy ! Elle insiste, il doit savoir garder son sang froid.

Catherine retrouve ensuite Alix. Elle lui demande le nom de son psy. Alix explique avoir vu une psy il y a 20 ans et sa thérapie a duré 10 ans. Lucas écoute tout, il entend le nom de la psy… Plus tard, Emma dit à Lucas qu’elle le comprend. Elle lui demande où il en est dans ses recherches, Lucas compte creuser du côté de la psy. Lucas appelle le psy et prend rendez-vous pour le lendemain.

Florent expose à Johanna une idée de vidéos sur internet pour donner des conseils en droit. Johanna est emballée. Pendant ce temps là, Claudine ouvre un coffre rempli d’argent. Elle y ajoute celui de Ravello.

Alix appelle Nicolas avant de fermer la galerie, elle fait tomber un pot de fleurs et découvre un micro sous son bureau !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.