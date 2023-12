Star Academy : Victorien sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Victorien qui a été éliminé de la Star Academy 2023 hier soir à l’issue de la quatrième semaine d’aventure. Après un mois passé un château, Victorien est sorti du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Ca y est je suis de retour dans le monde réel ! Je tenais vraiment à tous vous remercier pour tout le soutien et tout l’amour que vous m’avez apporté depuis le début, c’est tellement dingue ! » a écrit Victorien en story.







« Je commence à peine à prendre conscience de tout ce qui m’arrive et la folie de tout ce qui s’est passé (…) Et je vous le promets, ce n’est que le début d’une belle et longue histoire remplie de musique et d’émotion. Je vous aime »

Et pour débuter sa première semaine en dehors du château, Victorien sera invité de Yann Barthès dans Quotidien lundi soir sur TMC.



