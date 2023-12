Un si grand soleil spoiler : Yann confie un lourd secret à Johanna... (vidéo épisode du 11 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 11 décembre 2023 – Entre Yann et Johanna, rien ne va plus dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Yann sombre petit à petit et ne parle pas à Johanna, qui est à bout…

Dans quelques jours, pour le bien de leur couple et alors qu’il est contraint de voir une psychologue, Yann va enfin se confier à Johanna.











Publicité





Yann se décide à avouer son lourd secret à Johanna. Quand Pierre a renversé Alexandra, il n’a pas seulement tué sa femme mais aussi leur enfant ! Alex était enceinte de quatre mois quand Pierre l’a renversée et a pris la fuite !

Johanna commence à mieux comprendre Yann et le prend dans ses bras. Il lui dit que Pierre a détruit leurs vies ce jour là… Yann et Johanna arriveront-ils à surmonter tout ça ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Yann sanctionné, Pierre menacé de mort (vidéo épisode du 8 décembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1293 du 11 décembre 2023

vidéo à venir

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici