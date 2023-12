Un si grand soleil spoiler : Akim met les choses au clair... (vidéo épisode du 2 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 2 janvier 2024 – Les choses vont mal tourner entre Akim et Estelle dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Akim va se décider à mettre les choses au clair et on peut dire que ça va faire beaucoup de mal à Estelle !

Alors qu’Akim et Estelle rentrent d’un week-end en amoureux, Estelle propose déjà un autre week-end à Akim et cerise sur le gateau, elle est prête à lui laisser les clés de son appart…











Résultat, Akim suit les conseils d’Elise : il met les choses au clair et dit à Estelle qu’il ne veut pas s’engager. Il veut juste une relation légère et quand il partira en formation, ça sera fini entre eux ! Estelle accuse le coup… Plus tard, elle pleure dans les bras de Guilhem.

De son côté, Margot a appris pour Akim et Estelle. Elle décide de tourner la page.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1309 du 2 janvier 2024

