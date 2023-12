Un si grand soleil spoiler : Flore avoue à Alain et Elisabeth que… (vidéo épisode du 13 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 13 décembre 2023 – Flore va finalement faire une révélation à Alain et Elisabeth dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Tiago va intégrer le lycée à Montpellier et se retrouver dans la classe de Tom.

C’est là que Tiago va confier à Tom qu’il aime les garçons. Et Alain et Elisabeth vont le surprendre entrain de révéler à sa mère qu’il a fait son coming-out au lycée.











Publicité





Flore révèle alors à Alain et Elisabeth que Tiago est gay. Et s’il suivait les cours du CNED par correspondance, c’est parce qu’il a été harcelé au collège quand il était en 6ème…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : le secret de Pierre dévoilé ! (vidéo épisode du 12 décembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1295 du 13 décembre 2023

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici