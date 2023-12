Un si grand soleil spoiler : Johanna reçoit de l’aide pour innocenter Yann (vidéo épisode du 25 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 25 décembre 2023 – Noël ne s’annonce pas des plus joyeux pour Johanna dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Yann est en prison, Johanna va déplacer des montages pour tenter de l’innocenter et le faire sortir de prison !











Publicité





Le juge Laplace enquête à charge contre Yann… Résultat, Johanna va demander à Hugo et Alex de l’aider hors procédure. Hugo analyse le prétendu carnet de Mélanie et il découvre que si les empruntes de Lebrun et de Yann sont bien dessus, il n’y a pas celles de Mélanie ! Le carnet est donc un faux.

Johanna essaie de remonter la piste de l’avocat qui a appelé Lebrun pour lui parler du carnet, mais le numéro est non attribué… Pendant ce temps là, Emma parle à Florent du notaire que Pierre voyait, mais elle ne sait pas pourquoi… Le notaire a-t-il un lien avec tout ça ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Johanna fait une découverte capitale ! (vidéo épisode du 22 décembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1303 du 25 décembre 2023

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici