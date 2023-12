Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 20 décembre 2023)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 7 – C’est ce mercredi après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2023 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les trois académiciens nominés cette semaine ?







On a vu les évaluations hier et seule certitude, Djébril devrait logiquement nommé ce soir. Il s’est saboté et a annoncé lui-même aux professeurs avant même de passer son évaluation que ça serait raté ! Il était le seul avoir et à lire les paroles de la chanson…

De son côté, Candice était toujours malade et a oublié des paroles. Elle est clairement la plus faible du groupe, on ne voit pas comment elle pourrait échapper à la nomination une fois de plus.



Ça devrait ensuite se jouer entre Axel, qui a fait quelques fausses notes, et Lénie, qui a oublié des paroles de sa chanson.

Selon nous, Pierre, Héléna et Julien ont bien réussi leurs évaluations hier devant leurs professeurs, mais aussi de Kamel Ouali, Armand Altaï et Oscar Sisto. Ils ne devraient pas être nommés cette semaine.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : les réactions suite aux évaluations

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.