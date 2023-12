Un si grand soleil spoiler : une info accablante sur Pierre ! (vidéo épisode du 14 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 14 décembre 2023 – Les choses vont mal tourner pour Pierre dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Celui qui a tué la femme de Yann aurait également poussé son ex compagne au suicide !

C’est en tout cas ce que croit Henri Lebrun, le père Mélanie, l’ex de Pierre.











Et dans quelques jours, alors que Pierre jure qu’il n’est innocent, un avocat va appeler Henri Lebrun suite à un article de presse… Il affirme que Mélanie était venue le voir, Pierre la harcelait et elle voulait porter plainte ! Il explique au père de Mélanie qu’elle notait tout dans un carnet et s’il le retrouve il aura des preuves contre Pierre !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1296 du 14 décembre 2023

vidéo à venir



