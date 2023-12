Un si grand soleil spoilers : la mort de Pierre, Yann arrêté, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 décembre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 18 au 22 décembre 2023 – Vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Pierre va finalement être retrouvé mort par Emma. La jeune femme est bouleversée et l’enquête commence. Tout accuse Yann, qui jure qu’il est innocent ! Il est finalement placé en garde à vue et Florent l’enfonce dans la presse…

De son côté, Ulysse a une idée pour le logement de Flore. Il lui propose d’intégrer la coloc d’Elise et Bilal avec son fils. Flore et Tiago emménagent, Alain est un peu triste qu’ils s’en aillent.



Quant à Guilhem, il se rapproche d’une jeune femme… Et Akim n’arrive pas à convaincre Margot.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 décembre 2023

Lundi 18 décembre 2023, épisode 1298 : Alors que Yann sombre peu à peu, un nouveau venu au lycée révèle les travers de certains camarades de classe.

Mardi 19 décembre 2023, épisode 1299 : Alors qu’Akim intervient au milieu d’une situation très tendue, Johanna apprend une nouvelle qui l’inquiète beaucoup. De son côté, Florent ne digère pas l’issue d’une affaire qu’il suivait de près.

Mercredi 20 décembre 2023, épisode 1300 : Alors que Margot a pris sa décision, le procureur Bernier se satisfera-t-il des déclarations obtenues ? Pendant ce temps, Guilhem semble de plus en plus distrait, et ses collègues se demandent bien ce que ça cache.

Jeudi 21 décembre 2023, épisode 1301 : Alors qu’une nouvelle page s’ouvre pour Flore et Tiago, Johanna ne se sent pas soutenue au cabinet. Elisabeth, quant à elle, pourra-t-elle s’empêcher de se venger et faire profil bas ?

Vendredi 22 décembre 2023, épisode 1302 : Pendant que Yann traverse une mauvaise passe, Florent ne parvient pas à apaiser la situation. De son côté, Flore est une femme pleine de ressources… Quant à Johanna, elle n’est pas près de baisser les bras.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 18 au 22 décembre 2023

