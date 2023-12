Echappées Belles du 16 décembre : direction la Nouvelle-Zélande ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 16 décembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Nouvelle-Zélande : voyage au bout du monde » suivi de la rediffusion « Cantal, l'échappée inattendue ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 9 décembre, à 20h55 – « Nouvelle-Zélande : voyage au bout du monde » (inédit)

Pays du bout du monde, la Nouvelle-Zélande (Aotearoa en maori) est célèbre pour ses paysages spectaculaires, qui font rêver notamment les cinéastes. Un voyage en Nouvelle-Zélande, c’est traverser une nature sauvage et une palette de sites étonnants et variés. Un dépaysement total pour les yeux et l’âme.

Ismaël va partir à la découverte de ce pays où la nature est sacrée. En traversant les sentiers et les routes de l’île du Nord, Ismaël va croiser sur sa route des « Kiwis » natifs ou d’adoption qui ont tous en commun ce désir de protéger leur environnement…



Sujets : la douceur de vivre à Auckland/L’hélicoptère, véhicule du quotidien/Une agence centrale pour la préservation de la nature/Wellington Wellywood/La vie dans les Sounds/Les pirogues traditionnelles.

Et à 22h30 « La Bourgogne donne le rythme » (rediffusion)

De Migennes à Dijon, le canal de Bourgogne, fort de ses 242 kilomètres, ondule à travers l’Yonne et la Côte d’Or entre la vallée verdoyante de l’Ouche, les collines bucoliques de l’Auxois et des villages pittoresques chargés d’histoire. Construit au milieu du XIXe siècle pour transporter le bois des forêts du Morvan vers Paris, le canal du Nivernais relie l’Yonne à la Loire. Aujourd’hui, ces deux itinéraires sont le point de départ idéal pour arpenter la Bourgogne et constituent une destination prisée des amoureux du slow tourisme . Jérôme Pitorin expérimente ce dépaysement à vélo ou au rythme lent du clapotis de l’eau !

Sujets : la Bourgogne au fil de l’eau/Flavigny’s lovers/Se ressourcer en Bourgogne/La vie de château/La moutarde/Le renouveau des maisons éclusières.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 16 décembre 2023 dès 21h sur France 5