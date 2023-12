Un si grand soleil spoilers : la mort de Pierre, Yann en prison, les résumés jusqu’au 29 décembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 29 décembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois de décembre dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Pierre est retrouvé mort. Et c’est Yann que tout est accusé, il est envoyé en prison ! Pendant ce temps là, Johanna est en danger et se fait agresser… C’est soutenue par Tom qu’Emma enterre Pierre. Un moment très douloureux. Alex enquête sur le meurtre et compte bien innocenter Yann et le faire sortir de prison.

De son côté, Margot est toujours amoureuse d’Akim mais ne sait pas ce qu’elle veut…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 décembre 2023

Lundi 25 décembre 2023, épisode 1303 : Pendant qu’Akim se change les idées, Margot est-elle vraiment au clair sur ce qu’elle veut ? Emma, elle, veut faire les choses bien pour pouvoir tourner la page sereinement, et Johanna remue ciel et terre pour éclaircir une situation.

Mardi 26 décembre 2023, épisode 1304 : Déterminée à tout faire pour sortir Yann de prison, Johanna sollicite Florent pour avancer dans son enquête. Celui-ci pourra-t-il lui apporter un élément nouveau ? De son côté, Estelle récupère un colis très suspect.

Mercredi 27 décembre 2023, épisode 1305 : Pour sauver ses vacances en famille, Chloé pourrait bien s’immiscer dans la relation entre Robin et Maéva… Quant à Johanna, elle ne soupçonne pas qu’elle est gravement en danger.

Jeudi 28 décembre 2023, épisode 1306 : Tom est invité par Noura à un date qui ne dit pas son nom. Réussira-t-il à trouver de l’argent à temps pour honorer le rendez-vous ? Alex sauve Johanna et va tout mettre en œuvre pour retrouver son agresseur. Et, pour cela, il sait que le diable se cache dans les détails…

Vendredi 29 décembre 2023, épisode 1307 : Alex identifie un potentiel suspect. Mais quel serait son lien à Pierre Louhan ? Emma enterre Pierre, soutenue par son frère Tom. De son côté, Guilhem apprend que Margot est amoureuse d’Akim et compte bien s’en servir pour retourner sa propre situation sentimentale en sa faveur…



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 11 au 15 décembre 2023 en cliquant ICI

du 18 au 22 décembre 2023 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.