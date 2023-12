Les mystères de l’amour : le prime de Noël ce soir sur TMC ! (10 décembre 2023)

Publicité





Le prime de Noël de la série « Les mystères de l’amour », c’est ce dimanche soir sur TMC !





Rendez-vous dès 21h10, juste après l’épisode hebdomadaire, sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Les mystères de l’amour fêtent Noël, l’histoire

Le Père Noël est bien sûr un fervent téléspectateur des « Mystères de l’Amour » et malgré son immense travail, il ne manque aucun épisode le dimanche sur TMC… mais quand Noël arrive, il est désespéré car rien ne va plus dans sa série préférée.

Rien ne va entre Hélène et Nicolas, entre Fanny et Christian, Cathy et José ont des problèmes, Bénédicte n’est pas en forme, Jeanne et Pierre ne sont pas au mieux, sans parler du water sport où Jimmy et Olga assistent impuissants aux mésaventures de Victor et d’Aurélie… C’est impossible que tout reste comme ça pour Noël !



Publicité





Le Père Noël va tout remettre en place grâce à sa télécommande magique, avec l’aide de sa fidèle assistante, le lutin Gribouille. Il va faire en sorte que tout rentre dans l’ordre et que tous nos héros passent un magnifique Noël : « Le Noël de l’Amour » !

Il y aura évidemment quelques imprévus, et surtout il faudra se méfier du mystérieux destructeur de joie qui risque de gâcher le réveillon…

Le casting et les guests

Avec : Hélène Rollès, Patrick Puydebat, Elsa Esnoult, Sébastien Roch, Cathy Andrieu, Philippe Vasseur, Laure Guibert, Tom Schacht, Isabelle Bouysse, Laly Meignan, Carole Dechantre, Macha Polikarpova, Lakshan Abenayake, Franck Delay, Marjorie Bourgeois, Jean-Luc Voyeux…

Et la participation exceptionnelle de Laurent Ournac, Patrick Paroux, Mallaury Nataf, Camille Raymond, Magalie Madison, Anthony Dupray, Bruno Le Millin, Cécile Auclert, Christiane Jean, Marie Chevalier, Patricia Elig, François Rocquelin, Stéphanie Ever, Chris Keller…

« Le Noël de l’Amour », deux épisodes exceptionnels en prime time, avec du rire, de l’émotion et surtout beaucoup d’amour !

Cette soirée fiction, sera suivie du documentaire « DU CLUB DOROTHÉE AUX MYSTERES DE L’AMOUR : les coulisses d’une success story »

Dix ans déjà que la série Les Mystères de l’Amour a été créée et passionne les téléspectateurs de TMC. Pour célébrer cet anniversaire, retour sur l’incroyable saga de Hélène et Nicolas, Cricri d’amour, Johanna, Justine et tous les autres.

De Salut les Musclés à Premiers Baisers en passant par Hélène et les garçons, le public s’émeut sans relâche d’une aventure démarrée il y a plus de 30 ans et qui n’a jamais quitté son cœur. L’aventure de grands ados à l’épreuve de l’âge adulte, de la paternité et de la vie.

Dans ce documentaire, comédiens et acteurs des coulisses racontent tous les secrets et anecdotes de cette fascinante longévité.

Derrière ce succès extraordinaire se cache deux hommes à l’origine d’un véritable phénomène qui va marquer l’histoire de la télé française : Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, à la tête de l’empire AB Productions.

Alors, comment expliquer ce succès grandissant ? Comment cet engouement a-t-il réussi à traverser plusieurs générations ? Et surtout, comment les principaux intéressés vivent-ils ces années de gloire qui continuent encore aujourd’hui ?