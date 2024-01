« A Star is Born » : le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper ce soir sur TF1 (28 janvier 2024)

Publicité





« A Star is Born », c’est le magnifique film qui vous attend ce soir, dimanche 28 janvier 2024, sur TF1. Un film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga et Bradley Cooper dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 et sa fonction direct.







« A Star is Born »: l’histoire

Star de musique country, Jack découvre Ally, une jeune chanteuse talentueuse à la carrière prometteuse, et la prend sous son aile. Grâce à lui, Ally fait ses premières scènes aux côtés de Jack, devant un public conquis. Elle rencontre rapidement le succès et devient une artiste adulée par le public. Dans le même temps, Ally et Jack tombent follement amoureux l’un de l’autre, mais Jack est bientôt éclipsé par le succès d’Ally. Malgré ses efforts, ses addictions deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser…

Avec : Lady Gaga (Ally), Bradley Cooper (Jack), Sam Elliott (Bobby), Andrew Dice Clay (Lorenzo)



Le saviez-vous ?

– Il s’agit du quatrième remake du film « Une étoile est née » de William A. Wellman, sorti en 1937. Il s’inspire de la vie de Barbara Stanwyck et de son mari Frank Fay.

– Sorti en salles en 2018, le film a réalisé plus de 2 millions d’entrées en France pour un total de plus de 434 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

– La chanson du film « Shallow », par Bradley Cooper et Lady Gaga, est devenue un tube avec plus de 20 millions de ventes dans le monde entier

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.