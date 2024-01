C à vous du 31 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 janvier 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 📌 Crise agricole : la faute de l’Europe ? Christiane Lambert, présidente du Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l’Union européenne, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Le délit d’homicide routier vient d’être voté à l’Assemblée nationale. On en parle avec Yannick Alléno, chef cuisinier étoilé, fondateur de l’association Antoine Alléno



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Apiradee Thirakomen, cheffe du restaurant “Thiou” au sein de l’hôtel Norman à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Raphaël interprète le titre “L’espoir” en live sur la scène de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Nicola Karabatic, Elohim Prandi, et Luka Karabatic, nouveaux champions d’Europe de handball

🔵 Dans la suite de C à vous : Judith Magre pour la pièce de théâtre “S’abandonner à vivre”, les lundis à 19h au Théâtre de Poche-Montparnasse

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 31 janvier 2024 à 19h sur France 5.