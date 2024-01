César Wagner du 5 janvier 2024 : votre épisode inédit avec Pauline Bression ce soir sur France 2

Publicité





César Wagner du 5 janvier 2024 – Ce vendredi soir à la télé, c'est un épisode inédit de « César Wagner » qui vous attend sur France 2. Au programme aujourd'hui, l'épisode intitulé « Un mariage, deux enterrement », avec au casting Pauline Bression (Plus belle la vie).





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







César Wagner du 5 janvier 2024 : votre épisode de ce soir

« Un mariage, deux enterrement » : Mariage chez les Wagner. Marie-Ange, la mère de César, se marie avec Christian Haas. Alors que la fête bat son plein dans un château près de Strasbourg, un cadavre est retrouvé dans la chambre froide. César et son équipe mettent tout en œuvre, et dans la plus grande discrétion, pour trouver le coupable sans gâcher la fête. Une mission complexe puisque les principaux suspects travaillent pour l’entreprise qui organise l’événement, et dont la directrice n’est autre que la fille de Christian Haas…

Avec : Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Etienne Diallo (Greg Rollot), Nadia Roz (Samia Belkacem), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner), Antonia de Rendinger (Philomène Fisher)



Et en guests : Samuel Labarthe (Christian Hass), Karina Testa (Aida Cissé), Florent Peyre (Jean-Eudes de la Ferté), Pauline Bression (Victoire Hass)