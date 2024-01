Coupe de France : tirage au sort des 16èmes de finale, découvrez les affiches !

Publicité





Coupe de France 2023/2024 – C’est hier soir qu’avait lieu le tirage au sort des 16èmes de finale de la Coupe de France saison 2023/2024. Ainsi le PSG affrontera le club d’Orléans (National 1) et l’Olympique de Marseille aura fort à faire face Rennes.





L’AS Monaco a hérité de Rodez tandis que Nice affrontera Bordeaux.







Publicité





Coupe de France : les matchs des 16èmes de finale

Voici toutes les affiches des 16èmes de finale de cette Coupe de France. Ils se dérouleront les 19, 20, et 21 janvier 2024.

➤ Rennes – Marseille

➤ Entente Feignies Aulnoye FC (N2) – Montpellier

➤ Nantes – Stade Lavallois (L2)

➤ US Orléans (N1) – Paris Saint-Germain

➤ Le Puy F43 (N2) – Dunkerque (L2)

➤ Racing Club de France (N2) – Lille

➤ Clermont – Strasbourg

➤ FC Sochaux Montbéliard (N1) – Reims

➤ Trélissac Antonne PFC (N2) – Brest

➤ FC Rouen 1899 (N1) – Toulouse

➤ Valenciennes (L2) – Paris FC (L2)

➤ Bergerac Périgord FC (N2) – Lyon

➤ Rodez (L2) – Monaco

➤ Châteauroux (N1) – Le Havre

➤ AS Saint-Priest (N3) – SO Romorantin (N2)

➤ Bordeaux (L2) – Nice



Publicité