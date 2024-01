Demain nous appartient du 1er janvier : Maud témoigne... (résumé + vidéo épisode 1590 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1590 de DNA – Maud témoigne auprès de la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». L’adolescente est traumatisée après avoir été ciblée par le Père Noël cambrioleur…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 1er janvier 2024 – résumé de l’épisode 1590

Maud explique à Martin comment un homme déguisé en Père Noël est venu cambrioler chez elle… Il l’a menacée de son arme pour qu’elle lui ouvre le coffre de sa mère. Il l’a ensuite attachée ! Maud est encore bouleversé et son grand-père s’en veut de ne pas être rentré plus tôt. Mais Maud n’a rien et c’est l’essentiel.

Au commissariat, Roxane n’arrive toujours pas à remonter jusqu’à l’informateur. Cet échec la rend dingue !

Pendant ce temps là, Marianne cherche à influencer fortement la vie de sa fille, tandis que Mélody prend un plaisir sadique à tourmenter Georges…

VIDÉO Demain nous appartient du 1er janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.