Ici tout commence du 1er janvier : une grande nouvelle à l’institut (résumé + vidéo épisode 829 en avance)

Ici tout commence du 1er janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 829 – L'année va démarrer fort à l'institut Auguste Armand dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Antoine va faire un choix controversé tandis que Marc et Clotilde font une annonce.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 1er janvier 2024 – résumé de l’épisode 829

A l’institut, les élèves se réveillent de mauvaise humeur en ce premier jour de l’année. Et pour cause, Antoine a pris des mesures écologiques ! Il a baissé le chauffage et tout le monde se gèle !

Pendant ce temps là, Marc Leroy et Clotilde font une annonce : ils lancent leur module « cuisine de l’extrême » ! Seuls 6 heureux élus pourront cuisiner à leur côtés dans des conditions extrêmes. Lionel est particulièrement emballé, mais ce n’est pas le cas de tout le monde…

Et c’est le grand jour pour le projet de Master de Mehdi.

Ici tout commence du 1er janvier 2024 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.