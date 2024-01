« Baby Boss » et « Baby Boss 2 » rediffusés cet après-midi sur TF1

Publicité





Les films d’animation « Baby Boss » et « Baby Boss 2 » sont en mode rediffusions ce lundi après-midi sur TF1. Comme chaque après-midi des vacances de Noël, la chaîne se charge d’occuper vos enfants !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Baby Boss » : l’histoire

Et si votre bébé portait une cravate, une mallette et vous menait à la baguette ? Lorsque Tim, 7 ans, voit arriver son petit frère seul et en taxi, il commence à se poser sérieusement des questions… Qui est cet étrange bébé ? Et si c’était un espion ?

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.



Publicité





Et à 15h50, découvrez la suite avec « Baby Boss 2 ».

« Baby Boss 2 » : l’histoire

Désormais adultes, les frères Templeton se sont perdus de vue. Tim est aujourd’hui père au foyer tandis que Ted est devenu patron d’un fonds spéculatif. Pourtant, l’arrivée d’un nouveau Baby Boss au tempérament frondeur va forcer leur rapprochement et faire resserrer les liens familiaux…