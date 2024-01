Demain nous appartient du 2 janvier : Alex en danger ! (résumé + vidéo épisode 1591 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1591 de DNA – Alex est en danger ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Alexis est caché au mas ostréicole !

Demain nous appartient du 2 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1591

Victor Brunet tombe sur l’ordi de Timothée et découvre qu’il a envoyé des mails à la police ! Victor confronte Timothée et lui demande des comptes… Mais Timothée refuse de lui dire ce qu’il a fait !

Pendant ce temps là, au mas ostréicoles, Alex est en danger… Alexis est caché alors qu’Alex fait le tour ! Il finit par s’échapper, Alex essaie de le courser sans succès.

De son côté, Etienne comprend grâce à une info de Manon qui est le cambrioleur que la police recherche. Il donne de précieuses informations. Et la famille Delcourt vit un déchirement : c’est l’heure du départ de Judith !

VIDÉO Demain nous appartient du 2 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode



Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv