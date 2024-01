Rafael Nadal réussit son retour à Brisbane ! (VIDÉO)

Publicité





Victoire de Rafael Nadal ce mardi matin à Brisbane, en Australie, pour son grand retour sur les courts. Le champion de tennis espagnol a battu l’autrichien Dominic Thiem (7/5, 6/1) et se qualifie pour les 8èmes de finale du tournoi.











Il s’agit de la 1069ème victoire de Rafael Nadal, qui passe ainsi devant Lendl au classement du nombres de victoires dans l’histoire du tennis.

L’espagnol, qui fait son retour sur les courts après une pause d’un an pour cause de blessure, rejouera dès demain mais on ne connait pas encore son adversaire.

VIDÉO la balle de match de Nadal face à Thiem