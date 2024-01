Demain nous appartient du 25 janvier : Georges s'en prend à Renaud... (résumé + vidéo épisode 1608 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 25 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1608 de DNA – Victoire est stabilisée à l'hôpital ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais Georges va sévèrement s'en prendre à Renaud…

Demain nous appartient du 25 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1608

A l’hôpital, Amel et Georges sont au chevet de Victoire. Renaud leur explique que ce qui s’est passé la veille était du à sa greffe mais maintenant elle est stabilisée et tout va bien. Renaud aimerait que Georges rassure Samuel sur l’état de santé de Victoire. Georges refuse et recadre sévèrement Renaud !

Pendant ce temps là, Camille profite de sa liberté retrouvée et elle se confie à sa soeur, Maud. Celle-ci lui annonce qu’elle va rester à Sète au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Georges doit faire face à ses démons tandis que Martin prend ses affaires pour s’installer chez Raphaëlle. Et inquiet, Nathan emmène Mona à l’hôpital.



VIDÉO Demain nous appartient du 25 janvier 2024 – les premières minutes de l'épisode

